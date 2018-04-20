Бэбкок: «Торонто» способен приехать в Бостон и выиграть там матч, искренне верю

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал ход серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз», в которой его команда уступает со счётом 1-3.

«Мы сейчас в очень простой ситуации. Побеждаете — получаете право сыграть ещё. Не побеждаете — не получаете права сыграть ещё. По моему мнению, такая ситуация стоит того, чтобы впрячься как следует. Думаю, что мы способны приехать в Бостон и выиграть там матч. Я искренне в это верю. Для успеха нам понадобится хорошая игра вратаря, и нам придётся свистать всех на палубу», — приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.



Следующий матч серии состоится в ночь с 21 на 22 апреля, начало игры — 3:00 мск.