Салливан — о поражении от «Филадельфии»: это плей-офф. Извлечём уроки

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после поражения от «Филадельфии Флайерз» в пятом матче Кубка Стэнли (2:4) отметил, что «пингвины» постараются выиграть следующую игру. Счёт в серии: 3-2 в пользу «Пингвинз».



«Это плей-офф. Стараемся побеждать в каждом матче. Попробуем извлечь уроки из этого поражения, чтобы выиграть следующий матч», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

Шестой матч серии состоится 23 апреля в Филадельфии. Для выхода в четвертьфинал «Питтсбургу» достаточно одержать всего одну победу.