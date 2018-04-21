ХК «Северсталь» подготовил ролик к годовщине гибели Сергея Михалёва

Хоккейный клуб «Северсталь» подготовил ролик к годовщине гибели известного тренера Сергея Михалёва. Заслуженный тренер погиб три года назад в автокатастрофе, возвращаясь с похорон своего коллеги Валерия Белоусова.



Михалёв выигрывал с череповецкой «Северсталью» бронзовые и серебряные медали чемпионата России, а также становился чемпионом с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в Youtube.