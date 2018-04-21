Луонго, Стаал и Бойл — финалисты НХЛ приза за мужество и преданность хоккею

Национальная хоккейная лига объявила финалистов «Билл Мастертон Трофи».



Брайан Бойл («Нью-Джерси Дэвилз»), Роберто Луонго («Флорида Пантерз») и Джордан Стаал («Каролина Харрикейнз») в субботу были названы в числе трёх финалистов приза Билла Мастертона, который ежегодно вручается игроку, лучше всех проявившему мужество, стойкость и преданность хоккею. Победитель будет объявлен 20 июня на церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ в Лас-Вегасе.

У 33-летнего нападающего Бойла во время тренировочного лагеря была диагностирована хроническая миелоидная лейкемия — тип костного ракового заболевания. Он смог вернуться в состав «Нью-Джерси» к 1 ноября и в первых 25 матчах забросил 10 шайб, в том числе 24 ноября, когда в день борьбы с раком «Дэвилз» победили «Ванкувер» со счетом 3:2.

39-летний Луонго преодолел травмы руки и паха и помог «Флориде» до последнего претендовать на плей-офф. 29-летний центрфорвард Стаал продемонстрировал силу характеру во время трагедии в семье. В конце февраля они с женой Хизер сообщили, что их дочь Ханна родилась мёртвой. После этого известия Стаал, названный перед сезоном помощником капитана и получивший большую лидерскую роль, пропустил три встречи. Он закончил сезон с 46 (19+27) очками в 79 матчах, что стало его вторым результатом по голам и очкам за шесть лет в «Каролине».