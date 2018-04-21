Шумаков не полетел с ЦСКА в Казань на пятый матч финальной серии КХЛ

Нападающий московского ЦСКА Сергей Шумаков не полетел с командой на пятый матч финальной серии Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом».

«Шумаков в Казань с командой не полетел», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы армейского клуба.

Форвард пропустил три последних матча финальной серии из-за травмы. Ранее сообщалось, что Шумаков после первого матча финала Кубка Гагарина в Казани нарушил режим, что не понравилось главному тренеру команды Игорю Никитину.

«Ак Барс» лидирует в серии со счётом 3-1. Пятый матч финала Кубка Гагарина пройдёт 22 апреля на «Татнефть-Арене». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.