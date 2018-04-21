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Ватанен пропускает пятый матч серии с «Тампой» после хита Кучерова

Ватанен пропускает пятый матч серии с «Тампой» после хита Кучерова
Хоккей / НХЛ

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Сами Ватанен пропускает пятую игру серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтининг» (1-3). Причина связана с травмой верхней части тела, полученная в предыдущем матче серии с «молниями».

В первом периоде форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, выполняя силовой приём, ударил Сами Ватанена плечом в голову, нанеся травму финскому защитнику.

После этого столкновения Ватанен покинул лёд до конца игры. Российский форвард избежал дисквалификации. Сроки восстановления финского защитника неизвестны.

Кучеров — о травме Ватанена: если я вижу соперника, довожу силовой до конца
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