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Евгений Кузнецов забросил 4-ю шайбу в плей-офф, у Орлова — 1-я голевая передача

Евгений Кузнецов забросил 4-ю шайбу в плей-офф, у Орлова — 1-я голевая передача
Хоккей / НХЛ

Продолжается второй период пятого матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» (2:1). Счёт в серии — 2-2.

Хозяевам во втором периоде удалось выйти вперёд в счёте. На 24-й минуте встречи нападающий Евгений Кузнецов с передачи защитника Дмитрия Орлова отправил шайбу в «домик» голкиперу «Блю Джекетс» Сергею Бобровскому.

Для Кузнецова заброшенная шайба стала четвёртой в нынешнем плей-офф, всего он набрал 7 (4+3) очков. Орлов записал на свой счёт дебютную голевую передачу, до этого он результативностью не отмечался.

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