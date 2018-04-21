Евгений Кузнецов забросил 4-ю шайбу в плей-офф, у Орлова — 1-я голевая передача

Продолжается второй период пятого матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» (2:1). Счёт в серии — 2-2.



Хозяевам во втором периоде удалось выйти вперёд в счёте. На 24-й минуте встречи нападающий Евгений Кузнецов с передачи защитника Дмитрия Орлова отправил шайбу в «домик» голкиперу «Блю Джекетс» Сергею Бобровскому.

Для Кузнецова заброшенная шайба стала четвёртой в нынешнем плей-офф, всего он набрал 7 (4+3) очков. Орлов записал на свой счёт дебютную голевую передачу, до этого он результативностью не отмечался.