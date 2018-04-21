Воробьёв: игроки должны выходить на другой уровень, это не клубы — это сборная

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Илья Воробьёв подвёл итоги матча с Финляндией (1:2) в рамках чешского этапа Евротура.



«Игра сегодня действительно была лучше. Посмотрели ребят, которые мало играли за сборную или не играли вообще. Готовимся дальше, будем искать сочетания. Остались довольны первым звеном в плане атаки. На уровне сборных с одним голом выиграть сложно. Спрашиваем с ребят. И они сами должны выходить на другой уровень. Это не клубы — это сборная.



Игра в неравных составах? Забили в игре со шведами, а сегодня она не удалась. Проблемой было то, что мы шесть минут отыграли в меньшинстве во втором периоде. Это выравняло игру. В первом периоде было преимущество, но мы не забили. Делаем ли ставку на Шестёркина? Обдумываем много вариантов, есть много идей. Следующий матч? Планировалось, что его проведёт Кошечкин», — приводит слова Воробьёва официальный сайт ФХР.

Воробьёв снова проиграл. И усыпил болельщика Команда Воробьёва смотрелась лучше соперника, но финны выжали максимум из своих моментов.