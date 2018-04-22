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«Вашингтон» повёл в серии с «Коламбусом», Дмитрий Орлов набрал 2 очка

«Вашингтон» повёл в серии с «Коламбусом», Дмитрий Орлов набрал 2 очка
Хоккей / НХЛ

В пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке принимал «Коламбус Блю Джекетс» и победил— 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0). Победную шайбу забросил форвард «столичных» Никлас Бекстрём, подправивший шайбу после броска Дмитрия Орлова. Счёт в серии: 3-2.

В составе победителей отличились Никлас Бекстрём (дубль), Евгений Кузнецов и Ти Джей Оши. В составе команды Джона Тортореллы дубль на счету Мэттью Калверта, ещё одна шайба в активе Оливера Бьёркстранда.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
21 апреля 2018, суббота. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
4 : 3
1:1, 2:1, 0:1, 1:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Калверт (Джонс) – 10:08 (4x5), 1:1 – Бекстрём (Стивенсон, Кемпны) – 13:22 (5x5), 2:1 – Кузнецов (Орлов) – 23:21 (5x5), 2:2 – Калверт – 24:45 (5x5), 3:2 – Оши (Карлсон, Бекстрём) – 36:42 (5x4), 3:3 – Бьёркстранд (Коул, Веннберг) – 42:30 (5x5), 4:3 – Бекстрём (Орлов, Стивенсон) – 71:53 (5x5)

Центрфорвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанёс 7 бросков и заработал показатель полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов записал в свой актив 2 результативные передачи

Российский форвард «мундиров» Артемий Панарин очков не набрал и заработал показатель полезности «-2». Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 25 из 29 бросков.

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