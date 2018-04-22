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«Ак Барс» в 5-м матче финала переиграл ЦСКА и стал обладателем кубка Гагарина

Фото: РИА Новости
«Ак Барс» в 5-м матче финала переиграл ЦСКА и стал обладателем кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ

Казанский «Ак Барс» в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги оказался сильнее московского ЦСКА. Хозяева победили со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Таким образом, казанцы выиграли финальную серию со счётом 4-1.

Успех «Ак Барсу» в сегодняшней встрече принёс точный бросок Роба Клинкхамера на 42-й минуте матча.

Казанский клуб стал трёхкратным обладателем кубка Гагарина.

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
22 апреля 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
1 : 0
0:0, 0:0, 1:0
ЦСКА
Москва
1:0 – Клинкхаммер (Токранов, Ландер) – 41:06 (5x4)

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию финального матча КХЛ.

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