«Ак Барс» в 5-м матче финала переиграл ЦСКА и стал обладателем кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги оказался сильнее московского ЦСКА. Хозяева победили со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Таким образом, казанцы выиграли финальную серию со счётом 4-1.
Успех «Ак Барсу» в сегодняшней встрече принёс точный бросок Роба Клинкхамера на 42-й минуте матча.
Казанский клуб стал трёхкратным обладателем кубка Гагарина.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию финального матча КХЛ.
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