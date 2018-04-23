Джейк Гюнцель в матче с «Филадельфией» установил рекорд клуба

«Питтсбург Пингвинз» на чужом льду переиграл «Филадельфию Флайерз» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 8:5 (2:2, 2:2, 4:1) в пользу подопечных Майка Салливана. «Питтсбург» сделал счёт в серии 4-2 и пробился в четвертьфинал плей-офф.

В составе победителей главным героем вечера стал Джейк Гюнцель, оформивший натуральный покер и сделавший одну результативную передачу.

Гюнцель — первый игрок в истории «Питтсбурга», которому удалось забросить четыре шайбы подряд в матче розыгрыша Кубка Стэнли.

Только двум игрокам в истории удавалось повторить это достижение: форварду «Монреаль Канадиенс» Ньюси Лалонду (1918/19) и защитнику «Филадельфии» Тиму Керру (1984/85).