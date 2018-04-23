Определена вторая пара четвертьфинала Кубка Стэнли

«Нэшвилл Предаторз» одержал победу в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли над «Колорадо Эвеланш» (5:0) и завершил серию со счётом 4-2. В следующем раунде подопечные Питера Лавиолетта встретятся с «Виннипег Джетс», который в пяти матчах оказался сильнее «Миннесоты Уайлд» (4-1).

В другой паре полуфинала плей-офф в Западной конференции между собой сыграют «Вегас Голден Найтс» и «Сан-Хосе Шаркс».

На Востоке на данный момент определены только два участника второго раунда — «Тампа-Бэй Лайтнинг» в полуфинале конференции сразится с победителем серии «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (3-2). «Питтсбург Пингвинз» будет противостоять «Коламбус Блю Джекетс» или «Вашингтон Кэпиталз», у которых счёт в серии 3-2 в пользу «столичных».