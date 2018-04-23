Житник: финал КХЛ смотрелся тяжело, закрытый стиль тормозит развитие нашей школы

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал победу «Ак Барса» над ЦСКА (4-1 в серии) в финале Кубка Гагарина.

«Прежде всего хотел бы поздравить с победой Зинэтулу Билялетдинова, в его «Ак Барсе» времён второго локаута 13 сезонов назад мне довелось поиграть. В «Ак Барсе»-2004/05 были собраны многие звёзды мирового хоккея — от Ковальчука до Лекавалье, от Хитли до Хабибулина, поэтому, наверное, мы не играли так строго и закрыто, как нынешний «Ак Барс». Но в целом тренерский стиль Билялетдинова нельзя не узнать. Его команда всю серию тянула свою лямку, работала строго на результат. Так, как Билялетдинов и требует.

Мне казалось, что шансы московского клуба чуть выше. Наверное, немного переоценил его победу над СКА. На мой взгляд, многое решилось на старте противостояния. Таким прагматичным командам, как «Ак Барс», нельзя позволять открывать счёт как в матче, так и в серии. ЦСКА же на некоторой эйфории после победы в «армейском» дерби начал с того, что дал сопернику фору — 2-0. После этого Казань мёртвой хваткой вцепилась в результат, а ЦСКА так и не перестроился. Хотя во многих моментах было видно, что потенциал у «армейцев» высокий, где-то даже выше, чем у соперника.

Честно скажу, из Америки следить за финалом Кубка Гагарина было тяжело. Счета 2:1 и 1:0 — всё-таки не совсем хоккейные, зрелищных моментов лично мне не хватало. Тем более что параллельно идёт Кубок Стэнли — и там в тактическом плане совсем другая игра. Нет никакого отката и «один — четыре», никто не играет на удержание. Возьмите, например, серию «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс», где при счёте 2-2 даже в ключевом пятом матче обе команды несутся вперёд и забрасывают семь шайб.

Я не могу сказать, что все матчи КХЛ смотреть тяжело. Например, первый поединок серии СКА — ЦСКА был очень зрелищным, команды забили девять голов, один эффектнее другого. Тот матч, ушедший в овертайм, ничуть не уступит любому из нынешнего плей-офф НХЛ. В то же время проблема низкой результативности в КХЛ есть. Связываю её с большими европейскими площадками, которые заставляют играть консервативно. Система Билялетдинова идеально для них подходит: даже в случае потери шайбы партнёр по команде, играющей в позиционной обороне, всегда успеет подстраховать, да и у тебя в случае ошибки всегда есть время восстановить позицию. А вот в НХЛ на маленьком льду такие вещи не проходят. Как только ты провалился, тут же следует опасная атака, ведь никакого шанса догнать оппонента уже нет. Поэтому в НХЛ давным-давно никто не играет «один — четыре», все летят вперёд, работают в давление.

Нужно переходить хотя бы на финский стандарт льда, говорил об этом ещё во время локаута. Считаю, что закрытый, оборонительный хоккей затормаживает развитие всей российской школы. Что, кстати, показал и последний этап Евротура, где сборная России с трудом забрасывала по одной шайбе за игру. Да и счета были типично кахаэловскими — сплошные 1:2. Поверьте, уменьшение площадки сразу даст преимущество атаке, откроет игру, сделает её более современной и динамичной», — цитирует Житника Russia-Hockey.