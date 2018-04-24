Орлов забросил первую шайбу в плей-офф

В шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимает «Вашингтон Кэпиталз» (0:1 после первого периода). Счёт в серии — 2-3.

Первую шайбу в игре забросил российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов. Для него эта шайба стала первой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. В пятом матче серии Орлов отметился двумя голевыми передачами.

В случае победы в сегодняшней встрече «столичные» выйдут в полуфинал конференции.

Видео взято из официального «твиттера» «Вашингтон Кэпиталз».