Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли

В шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил — 3:6 (0:1, 1:2, 2:3). Победную шайбу забросил форвард «столичных» Деванте Смит-Пелли. Счёт в серии стал 4-2 в пользу «Вашингтона», «Коламбус» выбывает из розыгрыша Кубка Стэнли.

По две шайбы в матче записали на свой счёт капитаны команд Александр Овечкин и Ник Фолиньо. Голом в составе победителей отметился защитник Дмитрий Орлов, у Евгения Кузнецова результативная передача.

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 25 минут 39 секунд, окончив матч с показателем полезности «-3». Сергей Бобровский отразил 22 броска из 27.