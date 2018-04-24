Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / НХЛ /

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ

В шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил — 3:6 (0:1, 1:2, 2:3). Победную шайбу забросил форвард «столичных» Деванте Смит-Пелли. Счёт в серии стал 4-2 в пользу «Вашингтона», «Коламбус» выбывает из розыгрыша Кубка Стэнли.

По две шайбы в матче записали на свой счёт капитаны команд Александр Овечкин и Ник Фолиньо. Голом в составе победителей отметился защитник Дмитрий Орлов, у Евгения Кузнецова результативная передача.

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 25 минут 39 секунд, окончив матч с показателем полезности «-3». Сергей Бобровский отразил 22 броска из 27.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
24 апреля 2018, вторник. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3 : 6
0:1, 1:2, 2:3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Орлов (Нисканен, Стивенсон) – 12:12 (5x5), 1:1 – Фолиньо (Мюррей, Коул) – 28:40 (5x5), 1:2 – Овечкин (Орпик, Юус) – 32:50 (5x5), 1:3 – Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 38:23 (5x4), 2:3 – Дюбуа (Калверт) – 42:25 (5x5), 2:4 – Смит-Пелли – 43:56 (5x5), 2:5 – Стивенсон (Бигл, Орпик) – 45:30 (4x5), 3:5 – Фолиньо (Дженнер, Бьёркстранд) – 48:22 (5x5), 3:6 – Эллер (Бигл) – 59:46 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент