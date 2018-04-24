Антон Ландер и Александер Веннберг не сыграют за сборную Швеции на ЧМ-2018

Нападающий «Ак Барса» Антон Ландер и форвард «Коламбус Блю Джекетс» Александер Веннберг не сыграют за сборную Швеции на чемпионате мира 2018 года, информирует Hockey News. Обладатель кубка Гагарина мотивировал своё решение семейными обстоятельствами, нападающий «мундиров» — травмой.

В минувшем сезоне 27-летний Ландер забросил 9 шайб и сделал 28 голевых передач в 54 матчах регулярного сезона КХЛ, в 19 играх Кубка Гагарина на его счету 13 (8+5) очков.

23-летний Веннберг в 66 матчах «регулярки» НХЛ отличился 8 раз и сделал 27 результативных передач, по ходу плей-офф Кубка Стэнли форвард получил травму и сыграл только 3 матча, в которых набрал 2 (1+1) очка.