Кинкейд и Батчер сыграют за команду США на ЧМ-2018

Двое хоккеистов «Нью-Джерси Дэвилз» дали согласие на участие в чемпионате мира — 2018. Голкипер Кейт Кинкейд и защитник Уилл Батчер приедут в Данию в составе сборной США.



28-летний Кинкейд в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 принял участие в 41 матче, записав на свой счёт 26 побед. В среднем голкипер отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,77.



23-летний Батчер провёл в регулярном чемпионате 81 игру, отметившись 44 (5+39) баллами при показателе полезности «+1» и 8 минутах штрафного времени.