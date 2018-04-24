Вратарь «Локо» Коновалов признан самым ценным игроком Кубка Харламова

Голкипер ярославского «Локо» Илья Коновалов был признан самым ценным игроком плей-офф сезона-2017/18.



В шестом матче финальной серии «Локо» обыграл «СКА-1946» со счетом 7:3 и стал обладателем Кубка Харламова. На счету Коновалова 32 отражённых броска. Голкипер провёл в плей-офф 16 матчей, одержал 12 побед и четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.



Илья Коновалов: «Самое главное, мы завоевали Кубок Харламова. Награда мне как самому ценному игроку — это хорошее дополнение к сезону, но оно только на втором месте. Сезон выдался очень сложным как для всей команды, так и для меня в частности. Тяжело было играть и в МХЛ, и в КХЛ. Ощущения от игры в КХЛ потрясающие, это ещё одна ступенька наверх. Следующая задача — закрепиться в составе в следующем сезоне. Сейчас нужно отдохнуть, а в июле команда соберётся снова, будем планомерно работать, готовиться к следующему сезону».

Ярославский «Локо» обыграл «СКА-1946» и стал обладателем Кубка Харламова