Красоткин: знали о пополнении «СКА-1946» из КХЛ, настраивать нас было не нужно

Главный тренер «Локо» Дмитрий Красоткин подвёл итоги победы над «СКА-1946» в финале Кубка Харламова (4-2).



«Нервничал больше, чем ребята, но я очень рад за них, они выстояли, дотерпели, показали очень хороший хоккей и выиграли, поэтому очень им благодарен. В курсе ли я, что стал самым титулованным тренером в истории МХЛ? Я даже не знал об этом. Всегда приятно выигрывать, тем более состав у нас подобрался хороший, был сплоченный коллектив. Главное, что команда выиграла. Мы знали, что у «СКА-1946» будет пополнение из ВХЛ и КХЛ. Когда такие игроки приходят на подмогу сопернику, настраивать дополнительно никого не нужно, все всё прекрасно понимают. Сама игра заставляет их полностью отдаваться и выкладываться. Наконец-то нас прорвало на семь шайб в плей-офф, это редкость!» — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Ярославский «Локо» обыграл «СКА-1946» и стал обладателем Кубка Харламова