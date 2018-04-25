Защитник «Питтсбурга» Шульц: Малкина будет не хватать, но есть кем его заменить

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Джастин Шульц поделился мнением о том, как скажется на игре его команды в первом матче серии с «Вашингтон Кэпиталз» отсутствие травмированных Евгения Малкина и Карла Хагелина.



«Надо выходить и показывать свой хоккей. У нас есть ребята, способные сделать шаг вперёд. Конечно, этих ребят нам будет не хватать. Но в любом случае надо просто выходить на площадку и делать свою работу. Как я уже сказал, у нас есть кем их заменить», — приводит слова Шульца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.