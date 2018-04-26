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163 минуты 36 секунд — новый рекорд России по продолжительности хоккейного матча

163 минуты 36 секунд — новый рекорд России по продолжительности хоккейного матча
Хоккей / ВХЛ

Питерское «Динамо» и «СКА-Нева» (3:4 6ОТ) установили не только новый рекорд ВХЛ по продолжительности матча, но и рекорд всех российских лиг. Команды в пятой игре финальной серии Кубка Петрова провели на льду 163 минуты 36 секунд. Счёт в серии — 3-2

Ранее рекорд ВХЛ принадлежал «Динамо» (Балашиха) и ТХК (Тверь). Эти команды провели на площадке 120 минут 23 секунды.

Рекорд КХЛ установили московский ЦСКА и финский «Йокерит» в полуфинале Западной конференции (142 минуты 9 секунд).

Напомним, самым продолжительным в истории хоккея стал матч плей-офф чемпионата Норвегии между «Сторхамаром» и «Спартой».

Продолжительность матча составила 217 минут и 14 секунд, было сыграно почти 11 периодов.

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
25 апреля 2018, среда. 19:30 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
3 : 4
1:2, 1:1, 1:0, 0:1
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 – Рычагов (Рыков, Алтыбармакян) – 07:24 (6x4), 0:2 – Алтыбармакян (Александров, Квартальнов) – 12:42 (5x4), 1:2 – Петраков (Молодцов) – 15:09 (5x5), 1:3 – Квартальнов (Александров, Мальцев) – 32:35 (5x5), 2:3 – Карамнов (Назаревич, Шевченко) – 34:29 (5x3), 3:3 – Кулагин (Чебыкин) – 58:39 (5x5), 3:4 – Гребенщиков – 163:36 (5x5)
Хоккейный матч в России шёл 7 часов! И это финал
Петербургские клубы «СКА-Нева» и «Динамо» провели на льду 163 минуты и 36 секунд.
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