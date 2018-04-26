163 минуты 36 секунд — новый рекорд России по продолжительности хоккейного матча

Питерское «Динамо» и «СКА-Нева» (3:4 6ОТ) установили не только новый рекорд ВХЛ по продолжительности матча, но и рекорд всех российских лиг. Команды в пятой игре финальной серии Кубка Петрова провели на льду 163 минуты 36 секунд. Счёт в серии — 3-2



Ранее рекорд ВХЛ принадлежал «Динамо» (Балашиха) и ТХК (Тверь). Эти команды провели на площадке 120 минут 23 секунды.



Рекорд КХЛ установили московский ЦСКА и финский «Йокерит» в полуфинале Западной конференции (142 минуты 9 секунд).



Напомним, самым продолжительным в истории хоккея стал матч плей-офф чемпионата Норвегии между «Сторхамаром» и «Спартой».



Продолжительность матча составила 217 минут и 14 секунд, было сыграно почти 11 периодов.

Хоккейный матч в России шёл 7 часов! И это финал Петербургские клубы «СКА-Нева» и «Динамо» провели на льду 163 минуты и 36 секунд.