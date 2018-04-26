Кошечкин будет основным вратарём сборной России на чемпионате мира

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин будет первым номером сборной России во время чемпионата мира по хоккею в Дании, сообщил тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов.

«Кошечкин будет основным на чемпионате мира, но думаю, что все сыграют на турнире. Предпочтение отдаём опыту, человеку, который знает, что такое под прессингом тянуть команду на себе. Не короткие серии проводить удачно, а держать уровень на протяжении сезонов. Конечно, у Василия в этом плане приоритет, пусть даже с точки зрения техники молодые ребята могут смотреться интереснее. Но Кошечкин имеет запас прочности, который определяет многое», — цитирует Давыдова «Р-Спорт».