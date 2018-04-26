Салливан — об отсутствии Малкина: «Питтсбург» пытается нащупать новые связи

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал отсутствие в составе травмированного Евгения Малкина и рассказал, как планирует его заменить.



«Мы пытаемся нащупать дополнительные связи. Ребят, которые показали способность работать вместе и добиваться успеха. У нас есть подобный опыт, так что мы стараемся найти решения, которые позволят нам быть более конкурентоспособными», — приводит слова Салливана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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