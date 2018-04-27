Александр Овечкин набрал 100-е очко в плей-офф за карьеру

Продолжается третий период первого матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» (2:3).

На 41-й минуте матча капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличным броском отправил шайбу в ворота голкипера «Питтсбурга» Мэтта Мюррея. Эта шайба стала для него 6-й в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее форвард отметился результативной передачей на Евгения Кузнецова на 17 секунде матча.

Таким образом, на счету Овечкина стало 100 очков в 104 матчах плей-офф за карьеру. Российский нападающий стал первым игроком в истории клуба, добравшимся до этой отметки.