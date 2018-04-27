«Вашингтон» уступил «Питтсбургу» в первом матче серии, у Овечкина 2 очка

В первом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке принимал «Питтсбург Пингвинз» и уступил — 2:3 (1:0, 0:0, 1:3). «Пингвинз» удалось отыграться, уступая 0:2 в третьем периоде.

Главным героем матча стал нападающий «Пингвинз» Джейк Гюнцель на счету которого победная шайба и две результативные передачи. По два балла за результативность набрали Сидни Кросби (1+1) и Патрик Хёрнквист (1+1). Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и ассистировал Евгению Кузнецову.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей и окончил матч с показателем «-1». Центральный нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин пропускал матч из-за травмы.

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч состоится 29 апреля в Вашингтоне.

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