Овечкин вышел на 2-е место в истории «Кэпиталз» по голевым передачам в плей-офф

В первом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке принимал «Питтсбург Пингвинз» и уступил — 2:3 (1:0, 0:0, 1:3). Счёт в матче был открыт нападающим «Кэпиталз» Евгением Кузнецовым после передачи Александра Овечкина.

Для капитана «Вашингтона» эта игра стала 104-й в карьере в плей-офф. Александр вышел на чистое второе место за всю историю по результативным передачам за клуб в плей-офф (48 передач), обогнав результат Дэйла Хантера (47). В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли теперь на счету 32-летнего Овечкина 10 (6+4) очков в 4 матчах. Клубный рекорд принадлежит Никласу Бекстрёму (55).

Видео гола Кузнецова можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Обзор всего матча можно посмотреть на «Чемпионате».