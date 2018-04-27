«Витязь» может пополниться финским голкипером Йони Ортио

Голкипер шведского клуба «Шеллефтео» Йони Ортио может пополнить состав подмосковного «Витязя». Об этом сообщает издание Iltalehti.

В нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 31 матче регулярного чемпионата Швеции (SHL), в которых в среднем пропускал за матч 2,4 шайбы при проценте отражённых бросков 91,1. В плей-офф Ортио сыграл 16 матчей, дошёл до финала турнира, но его команда проиграла серию со счётом 0-4. Йони в матчах на вылет в среднем пропускал 2,5 шайбы за матч при проценте отражённых бросков 92,1.