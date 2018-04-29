Тротц: «Вашингтону» в серии с «Питтсбургом» нужно бережнее обращаться с шайбой

В первом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке принимал «Питтсбург Пингвинз» и уступил — 2:3 (1:0, 0:0, 1:3). Главный тренер команды Барри Тротц объяснил, почему «Пингвинз» удалось отыграться, уступая 0:2 в третьем периоде.



«У нас было немало шансов увеличить разницу в счёте, но мы так и не смогли этого сделать. Мы имели несколько великолепных возможностей, ведя 1:0, забить второй намного раньше. В конце концов, мы забили его в начале третьего периода, но должны были продолжать бежать вперёд за следующим или уж хотя бы бережнее обращаться с шайбой, оказываться в нужной позиции и тому подобное», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» уступил «Питтсбургу» в первом матче серии, у Овечкина 2 очка