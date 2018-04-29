«Спартак» подписал новый контракт с голкипером Александром Трушковым на два года

«Спартак» и голкипер Александр Трушков подписали новый контракт, рассчитанный на два сезона. Соглашение носит двусторонний характер (КХЛ / ВХЛ), сообщается в официальном «Твиттере» столичного клуба.

В минувшем сезоне 21-летний вратарь сыграл четыре матча в регулярном чемпионате КХЛ (91,0 % отражённых бросков) и три встречи в плей-офф (94,2 %). Также на счету Трушкова 25 матчей в составе «Химика» в чемпионате ВХЛ (93,8 %). Александр является воспитанником «Спартака», в 2014 году он стал обладателем Кубка Харламова в составе молодёжной команды красно-белых.