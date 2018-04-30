Салливан — о незасчитанном голе: «Питтсбург» не согласен с НХЛ и её решением

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после поражения во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли от «Вашингтон Кэпиталз» (1:4, 1-1) прокомментировал незасчитанный гол Патрика Хёрнквиста.

«Это был 100-процентный гол. Это то, как мы видели этот момент. Был виден зазор между шайбой и линией. Вне зависимости от того, используете ли вы метод дедукции или просто видите зазор, но вы это видите. Мы вежливо не согласны с лигой и её решением», — цитирует Салливана клубный обозреватель Джейсон МакКей.

В середине третьего периода у ворот «Вашингтона» произошёл спорный эпизод, который во многом определил исход матча. Патрик Хёрнквист после передачи Сидни Кросби отправил шайбу в ворота, но голкипер хозяев Брэйден Холтби успел её зацепить. Шайба оказалась в районе линии ворот. Игроки «Питтсбурга» сигнализировали о взятии ворот, однако главные арбитры Крис Руни и Горд Дуайер после просмотра эпизода шайбу не засчитали, так не сумели найти повтора, который свидетельствовал бы о том, что шайба полностью пересекла линию ворот.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».