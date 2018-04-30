Холтби: шайба была на линии ворот, я постарался не дать ей пересечь линию

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал спорный эпизод с незасчитанной шайбой «Питтсбург Пингвинз» во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции, в котором «Кэпиталз» одержали победу со счётом 4:1. Эта победа позволила «столичным» сравнять счёт в серии (1-1).

«Я всю дорогу следил за Кросби. Не ожидал, что он, объехав ворота, станет пасовать. А потом Хёрнквист бросил мне в щиток, я крутанулся, а когда посмотрел, то увидел шайбу на линии ворот и постарался правой ногой не дать ей пересечь линию. Повторов этого момента пока не видел», — цитирует Холтби русскоязычная версия сайта лиги.

Справедливо ли был отменён гол в ворота «Вашингтона»?