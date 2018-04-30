Бекстрём: «Вашингтону» повезло, приятно, что гол Хёрнквиста не засчитали

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём после победы во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли над «Питтсбург Пингвинз» (4:1, 1-1) прокомментировал незасчитанный гол нападающего «Пингвинз» Патрика Хёрнквиста.

«Отвратительные пара минут. Конечно, нам было намного приятнее, что его в итоге не засчитали, чем если случилось бы наоборот. Сам я момента толком не разглядел, но видел, как игроки «Пингвинз» праздновали. Следовательно, с их точки зрения гол там был. Нам повезло», — цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».