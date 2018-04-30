Салливан: «Питтсбург» знал, что будет сложно, но не смог соответствовать

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после поражения во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли от «Вашингтон Кэпиталз» (1:4, 1-1) прокомментировал неудачный первый период, который закончился со счётом 2:0 в пользу «Вашингтона» и во многом определил исход матча.

«Нам нужно лучше начинать матчи. Слушайте, мы вели в серии 1-0 и знали, что будет сложно, знали, с каким усердием они начнут эту игру, и должны были суметь этому противостоять, но не смогли соответствовать», — цитирует Салливана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.