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Гол Овечкина в концовке матча вывел «Вашингтон» вперёд в серии с «Питтсбургом»

Гол Овечкина в концовке матча вывел «Вашингтон» вперёд в серии с «Питтсбургом»
Хоккей / НХЛ

В третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил со счётом 3:4 (0:0, 3:2, 0:2).

Победную шайбу за минуту до конца встречи забросил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. На счету российского игрока 13 (8+5) очков в 9 матчах нынешнего плей-офф.

Форвард «Кэпиталз» Никлас Бекстрём записал на свой счёт 3 голевые передачи. По 2 балла за результативность в составе «Питтсбурга» на счету Сидни Кросби (1+1) и Джейка Гюнцеля (1+1).

Форавард «Пингвинз» Евгений Малкин вернулся в состав после травмы и отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 20 минут 39 секунд в составе гостей, заблокировал три броска, провёл 3 силовых приёма и записал на свой счёт голевую передачу. Евгений Кузнецов результативными действиями не отметился.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Следующий матч серии состоится 4 мая в Питтсбурге.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
02 мая 2018, среда. 02:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3 : 4
0:0, 3:2, 0:2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Карлсон (Бекстрём, Овечкин) – 20:48 (5x4), 1:1 – Гюнцель (Шульц, Кросби) – 24:33 (5x5), 2:1 – Хёрнквист (Малкин, Кессел) – 26:49 (5x4), 2:2 – Стивенсон (Оши, Бекстрём) – 31:04 (5x5), 3:2 – Кросби (Гюнцель, Летанг) – 36:27 (4x4), 3:3 – Нисканен (Орлов, Уилсон) – 45:06 (5x5), 3:4 – Овечкин (Бекстрём) – 58:53 (5x5)
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