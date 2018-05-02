Нападающий «Питтсбурга» Астон-Риз получил перелом челюсти после хита Уилсона

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Зак Астон-Риз получил тяжёлую травму в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4, 1-2). После матча у хоккеиста были диагностированы сотрясение мозга и перелом челюсти.

Во втором периоде он попал под силовой приём форварда «Вашингтона» Тома Уилсона, после чего покинул лёд. Судьи не нашли нарушения в действиях игрока «Вашингтона».

Видео момента можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.

Напомним, что в предыдущем матче серии Уилсон травмировал защитника «Пингвинз» Брайана Дюмулина.