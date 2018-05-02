КХЛ зарегистрировала новый контракт «Автомобилиста» с Франсисом Паре

«Автомобилист» подписал новый контракт с нападающим Франсисом Паре, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение заключено на один год.

В минувшем сезоне 30-летний форвард забросил 11 шайб и сделал 18 результативных передач в 49 матчах регулярного сезона. В 6 матчах Кубка Гагарина он набрал 3 (2+1) очка.

За карьеру в КХЛ хоккеист также выступал в составе магнитогорского «Металлурга», «Трактора», «Слована» и «Медвешчака». В общей сложности он провёл 240 матчей, в которых набрал 120 (58+62) баллов при показателе полезности «+30». Следующий сезон станет шестым в карьере канадца в КХЛ.