«Нефтехимик» заключил контракты с финскими нападающими Няттиненом и Пуустиненом

«Нефтехимик» заключил однолетние контракты с финскими нападающими Йоонасом Няттиненом и Юусо Пуустиненом, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашения заключены на один год.

Пуустинен провёл 53 матча в регулярном первенстве чемпионата Финляндии, набрав 51 (30+21) результативный балл при показателе полезности «+15». В плей-офф Юусо заработал четыре (2+2) очка в шести встречах.

Няттинен сыграл в 49 встречах «регулярки» финского чемпионата, записав в актив 40 (13+27) очков. В плей-офф на его счету пять (1+4) в шести матчах. Оба игрока выступали за «Ювяскюля».