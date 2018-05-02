Форварду «Вашингтона» Уилсону грозит дисквалификация за хит против Астон-Риза

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон может быть дисквалифицирован за силовой приём против форварда «Питтсбург Пингвинз» Зака Астон-Риза в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли. В результате силового приёма у игрока «Питтсбурга» диагностировано сотрясение мозга и перелом челюсти.

Главные арбитры не нашли нарушения в действиях игрока «Вашингтона». Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиге назначил Уилсону слушание, информирует официальный «твиттер» департамента.

Видео момента можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.