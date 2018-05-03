Фанаты «Вашингтона» сделали футболку в поддержку дисквалифицированного Уилсона

Авторы хоккейного блога Russian Machine Never Breaks выпустили тираж футболок со специальным дизайном в поддержку нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона, который был дисквалифицирован на три матча плей-офф. В третьей игре серии с «Питтсбург Пингвинз» Уилсон сломал челюсть и нанёс сотрясение мозга нападаюшему соперников Заку Астон-Ризу, а во второй игре серии нанёс повреждение защитнику Брайану Дюмулину.

На футболке значится надпись «Освободите Уилли» со стилизованным китовым хвостом и цифрой 43 (под этим номером выступает дисквалифицированный Уилсон. — Прим. «Чемпионата»). Стоимость такой футболки в интернет-магазине составляет от $ 17,99 без учёта доставки.

Посмотреть фото также можно в «инстаграме» Russian Machine Never Breaks

Стоит напомнить, что Russian Machine Never Breaks не впервые радует болельщиков неожиданными футболками. Перед началом нынешнего сезона был выпущен тираж маек со словами Александра Овечкина «Мы не будем отстоем в этом году», а сам капитан «Вашингтона» выложил фотографию в такой футболке в социальные сети.