Нападающий «Вашингона» Уилсон дисквалифицирован на три матча

Нападающий «Вашингон Кэпиталз» Том Уилсон дисквалифицирован на три матча, сообщает пресс-служба НХЛ.

Канадец наказан за силовой приём против нападающего «Питтсбург Пингвиз» Зака Астона-Ризе в третьем матче полуфинала Западной конференции. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу «Вашингтона». Пострадавший в данном эпизоде получил сотрясение мозга и перелом челюсти.

Следующий матч между командами состоится 4 мая в Питтсбурге. На данный момент команды провели три встречи в серии. Счёт 2-1 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».

Видео силового приёма доступно в «твиттере» Deadspin.