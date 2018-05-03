Защитник «Сибири» Андрей Ермаков обменян в ЦСКА

«Сибирь» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого в клуб из Москвы возвращается защитник Андрей Ермаков, информирует официальный сайт ЦСКА.

24-летний Ермаков в минувшем сезоне выступал за «Торпедо» и «Сибирь». В составе этих клубов он набрал 16 (7+9) очков в 38 встречах регулярного чемпионата при показателе полезности «+5» и 33 минутах штрафа.

За свою карьеру в КХЛ хоккеист также выступал за «Спартак» и СКА. В общей сложности он принял участие в 156 матчах, в которых забросил 11 шайб и сделал 17 результативных передач при показателе полезности «+9».