ЦСКА вернул из «Сибири» защитника Кирилла Воробьёва

«Сибирь» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого в клуб из Москвы возвращается защитник Кирилл Воробьёв, информирует официальный сайт ЦСКА. Новосибирский клуб получил за защитника денежную компенсацию.

В прошлом регулярном сезоне КХЛ 23-летний Воробьев провёл за «Сибирь» 43 матча, в которых отдал 4 результативные передачи при полезности «-10».

За свою карьеру в КХЛ хоккеист помимо ЦСКА и «Сибири» также выступал за «Торпедо». В общей сложности он принял участие в 127 матчах, в которых забросил 4 шайбы и сделал 11 результативных передач при показателе полезности «+6».