ЦСКА выменял у «Торпедо» защитника Дмитрия Шуленина

Московский ЦСКА выменял у нижегородского «Торпедо» защитника Дмитрия Шуленина, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Взамен нижегородский коллектив получил денежную компенсацию.



В регулярном чемпионате—2017/18 22-летний Шуленин провёл 32 игры, отметившись тремя результативными передачами при показателе полезности "-6" и 8 минутах штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду около 13,5 минут за игру.

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