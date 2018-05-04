Россияне в плей-офф НХЛ: шайба Малкина, 5 бросков Кузнецова, 7 хитов Овечкина

Завершился очередной игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выполнил семь силовых приёмов в матче с «Питтсбург Пингвинз» (1:3, 2-2). Победная шайба в матче на счету Евгения Малкина. Центрфорвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей, а защитник «столичных» Дмитрий Орлов очков не набрал. Защитник «Нэшвилл Предаторз» Алексей Емелин не попал в состав на матч с «Виннипег Джетс» (2:1, 2-2).
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Счёт в серии
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|0
|7
|0
|-
|21.01
|2-2
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|-1
|0
|5
|1
|0
|36%
|19.45
|2-2
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+0
|0
|2
|1
|1
|0
|46%
|18.03
|2-2
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|3
|2
|2
|-
|21.45
|2-2