Россияне в плей-офф НХЛ: шайба Малкина, 5 бросков Кузнецова, 7 хитов Овечкина

Завершился очередной игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выполнил семь силовых приёмов в матче с «Питтсбург Пингвинз» (1:3, 2-2). Победная шайба в матче на счету Евгения Малкина. Центрфорвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей, а защитник «столичных» Дмитрий Орлов очков не набрал. Защитник «Нэшвилл Предаторз» Алексей Емелин не попал в состав на матч с «Виннипег Джетс» (2:1, 2-2).

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Счёт в серии Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 -1 0 0 7 0 - 21.01 2-2 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 -1 0 5 1 0 36% 19.45 2-2 Малкин (н) «Питтсбург» 1+0 0 2 1 1 0 46% 18.03 2-2 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 -1 0 3 2 2 - 21.45 2-2