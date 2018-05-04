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Россияне в плей-офф НХЛ: шайба Малкина, 5 бросков Кузнецова, 7 хитов Овечкина

Россияне в плей-офф НХЛ: шайба Малкина, 5 бросков Кузнецова, 7 хитов Овечкина
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выполнил семь силовых приёмов в матче с «Питтсбург Пингвинз» (1:3, 2-2). Победная шайба в матче на счету Евгения Малкина. Центрфорвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей, а защитник «столичных» Дмитрий Орлов очков не набрал. Защитник «Нэшвилл Предаторз» Алексей Емелин не попал в состав на матч с «Виннипег Джетс» (2:1, 2-2).

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0-10070-21.012-2
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1-1051036%19.452-2
Малкин (н)«Питтсбург»1+00211046%18.032-2
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10322-21.452-2
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