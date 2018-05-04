Салливан — об Овечкине: «Питтсбург» просто не дал «Кэпиталз» выходов два в один

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал победу над «Вашингтон Кэпиталз» (3:1, 2-2) в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли. Наставник «Пингвинз» ответил на вопрос, как удалось закрыть капитана «столичных» Александра Овечкина, который не нанёс ни одного броска в створ ворот.

«Сегодня мы просто не давали сопернику такого количества выходов два в один, как в предыдущих матчах. Это то, о чём мы пересмотрели массу видео. Если мы ограничим эти возможности, то отберём у «Вашингтона» один из элементов той опасной контратакующей игры, которой они располагают», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.