Летанг — лучший защитник в истории «Питтсбурга» по голевым передачам в плей-офф

В четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и победил со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг отметился результативной передачей, когда Джейк Гюнцель поражал пустые ворота. Эта передача стала 58-й для канадского защитника за карьеру в матчах Кубка Стэнли. Это новый клубный рекорд. Предыдущее достижение принадлежало Ларри Мёрфи (57), на третьем месте располагается Сергей Гончар (37).

Видео гола Гюнцеля можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Обзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».