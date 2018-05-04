Сочетания звеньев сборной России на утренней раскатке перед матчем с Францией

Стали известны сочетания звеньев сборной России на утренней раскатке перед матчем с Францией. Сегодня, 4 мая, подопечные Ильи Воробьёва стартуют на чемпионате мира. Начало встречи — в 17:15 по московскому времени.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018

Вратари: Кошечкин, Шестёркин, Сорокин.

«Красные»: Гавриков — Киселевич, Капризов — Дацюк — Дадонов;

«Белые»: Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;

«Синие»: Яковлев — Береглазов, Мамин — Андронов — Шалунов, Сошников;

«Жёлтые»: Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Михеев, Бывальцев.

Напомним, что на данный момент ряд игроков остаётся вне заявки на турнир. Это вратарь Илья Сорокин, защитники Егор Яковлев, Алексей Береглазов, Никита Трямкин, форварды Никита Гусев, Алексей Бывальцев, Максим Шалунов, Никита Сошников, Илья Михеев.