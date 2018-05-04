«Витязь» пополнился защитником Александром Евсеенковым

32-летний защитник Александр Евсеенков пополнил состав подмосковного «Витязя», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между сторонами подписано сроком на два сезона.

Последние два сезона Евсеенков выступал в череповецкой «Северстали». В сезоне-2017/18 он провёл 49 матчей регулярного чемпионата, в которых записал на свой счёт 20 (6+14) очков при показателе полезности «-5» и 16 минутах штрафного времени. В плей-офф Александр сыграл в четырёх встречах и не отметился результативными баллами при четырёх минутах штрафа и нулевом показателе полезности.