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Воробьёв: матч «Вашингтона» не смотрел, только хайлайты – у меня забот хватает

Воробьёв: матч «Вашингтона» не смотрел, только хайлайты – у меня забот хватает
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв оценил, как может измениться состав команды на чемпионате мира.

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«По поводу включения в заявку третьего вратаря мы будем думать. Ждём «Тампу»? Мы рассчитываем на ребят, которые у нас в команде. Мы читали регламент, знаем, что с завтрашнего дня могут тренироваться только заявленные на турнир вратари, у нас их два – будем думать.

Матч «Вашингтона» ночью не смотрел, у меня своих забот хватает. Счёт знаю, хайлайты смотрел.
Не расслабит ли такая победа команду? Завтра будем собирать, чтобы не расслабились», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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