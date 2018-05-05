«Вегас» — «Сан-Хосе» 5:3: видеообзор матча

«Вегас Голден Найтс» на домашнем льду принимал «Сан-Хосе Шаркс» в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (1:0, 2:0, 2:3). Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Голден Найтс». «Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзор встречи.



Автором победной шайбы стал нападающий Алекс Так, на счету которого дубль. По два очка в составе победителей записали на свой счёт Джонатан Маршессо (1+1) и Дэвид Перрон (0+2). Голкипер гостей Марк-Андре Флёри отразил 27 бросков из 30.



В составе «Сан-Хосе Шаркс» лучшим был Логан Кутюр, который отметился тремя результативными передачами.

Кучеров наконец-то забил! А Маршан снова лизнул соперника Голы — голами, но никогда ещё слова «хоккей» и «лизать» не употреблялись вместе так часто.